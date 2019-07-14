Музей Победы собрал в своих фондах около 5 тысяч фронтовых писем

В рамках празднования Дня российской почты, который отмечают в России во второе воскресенье июля, Музей Победы рассказал о фронтовых письмах.

Пресс-служба музея пояснила, как именно появились фронтовые письма-треугольники. Дело в том, что в первые дни войны уровень почтового потока возрос настолько, что конвертов просто не хватало. Тогда листы с письмом начали просто перегибать, адрес писали на обратной стороне, а марки не наклеивались.

Примечательно, что в фронтовых адресах не было географических названий. Адрес состоял из указания «Д.К.А.» (действующая Красная армия), следом ставился порядковый номер полевой почтовой станции, а после — особый условный код воинской части, известный уполномоченным лицам.

Иногда письма заменяли «похоронку»: если письмо предназначалось уже погибшему бойцу, его отправляли обратно с пометкой о смерти адресата. Если же солдат попадал в госпиталь или был переведен в другую часть, то письмо перенаправляли по новому адресу, из-за чего некоторые из них приходили с опозданием.

Ежемесячно на фронт доставлялось около 70 миллионов писем.

Пресс-служба Музея Победы сообщила, что на данный момент в фондах музея хранится около 5 тысяч фронтовых писем. Коллекция собирается из писем, которые дарят как москвичи, так и жители других регионов. Фонды музея пополняются примерно на 3 тысячи предметов каждый месяц, и фронтовые письма составляют достаточно большую их часть.

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