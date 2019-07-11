Школьник из Китая подарил книгу Музею Победы

Посещение Музея Победы для китайского школьника и его семьи, приехавших в Россию в качестве туристов на летние каникулы, было одним из главных пунктов маршрута.

Юйци признается: русский язык и история крупнейших войн — его главные увлечения. А потому он попросту не мог позволить себе обойти стороной столь знаковое место.

— Книгу, подаренную юным гостем из Китая, мы передадим в фонды нашей библиотеки, — рассказал «ВМ» заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин, встречавший Юйци Суня с семьей на Поклонной горе. — Чтобы познакомиться с ее собранием, в читальный зал может прийти любой москвич или гость столицы. Сегодня в библиотечной коллекции хранится почти 57 тысяч книг и газет. Собрание постоянно пополняется, в том числе и благодаря таким подаркам гостей музея.

Туристическую поездку в Москву семья школьника готовила заранее и основательно.

Заказывая маршрут в специализированном агентстве, гости сразу обозначили просьбу организовать передачу книги Музею Победы. Руководство площадки поставили в курс дела за две недели до долгожданной встречи. Разумеется, в столь почетных просьбах ребятам, с таким уважением относящимся к мировой истории и памяти о героях прошлого, не отказывают.

— Взамен мальчик получил книгу, посвященную Великой Отечественной войне, — добавил Смуглин.

Кстати, как сообщили в Русско-Китайском фонде развития культуры, образования и науки, именно Музей Победы — одно из самых притягательных мест для туристов Поднебесной. Ежегодно экспозицию осматривают больше ста тысяч путешественников из Китая. В интернете появилась переведенная на язык иероглифов версия сайта музея.

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