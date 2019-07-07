Музей Победы принял почти 2,5 тысячи пар накануне Дня семьи
7 июля в Музее Победы в Москве побывали порядка 2,5 тысячи семейных пар. По случаю предстоящего 8 июля Дня семьи, любви и верности посещение музея было бесплатным.
Вниманию посетителей была представлена праздничная программа в рамках всероссийской акции «Ромашка Победы», говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Вечерней Москвы».
Народный артист России Авангард Леонтьев, актер театра «Современник» Евгений Павлов и артисты Московского театра поэтов прочли фронтовые письма. На площадке трехмерной панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» гости музея услышали семейные истории из военной переписки.
Кроме того, Народный молодежный театр «Крылья» представил в кинозале музея спектакль «С любимыми не расставайтесь».
Для детей были организованы художественные мастер-классы, ветеранам преподнесли цветы.
Ранее сообщалось, что в честь Дня семьи, любви и верности в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) пройдут праздничные мероприятия.
Читайте также: День Петра и Февронии: как отметить и чего нельзя делать в светлый праздник