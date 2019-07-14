Ставка на рубль: что ждет этим летом отечественную валюту

Интерес к рисковым активам, спрос на доллар со стороны игроков глобальных рынков, крупные встречи лидеров мировых держав — каждое второе освещаемое в средствах массовой информации событие так или иначе влияет на курс рубля. А потому за приростами и падениями родной валюты следят как крупнейшие инвесторы, так и просто планирующие свой отпуск горожане.

Расчет личных финансов

По данным Центробанка Российской Федерации, округленная стоимость доллара и евро этим летом составляет примерно 63 и 72 рубля соответственно. Амплитуда спадов и подъемов редко превышает 15 копеек в сутки.

И если при оплате счета в ресторане где-нибудь в Турции это и не слишком существенная динамика, то планирующим полноценный месячный отпуск на европейских курортах следует рассчитать возможные потери на конвертации.

— За колебаниями валют обычно следят с двух кардинально разных позиций, — утверждает независимый экономист Антон Шабанов. — Первый случай — когда вы в течение дня постоянно торгуете, и малейшие копеечные перепады в течение недели выльются либо в ваш заработок, либо в ваши потери. Второй случай, более бытовой, — когда вы копите на какую-то цель и пытаетесь определиться, какие деньги стабильнее.

По мнению Шабанова, в долгосрочном варианте рубль будет сдавать свои позиции. Да, сейчас российской валюте везет. Хорошо сказались результаты встречи «большой двадцатки» в Осаке, нет новых санкций и усиления давления. Но надо признать, что рубль — это деньги развивающейся страны. И конкурировать с тем же самым долларом, который еще и является мировой резервной валютой, в плане стабильности он не может.

— Пока мы вынуждены пребывать в этой «подводной лодке»: рубль имеет тенденцию сдачи своих позиций с периодическим кратковременным укреплением, — добавляет эксперт. — Так что, если вы копите долгосрочно, от трех лет и далее, то, разумеется, доллар окажется в разы надежнее. Если же вы хотите просто отложить на отпуск, то лучше задержаться на нашем рубле, поскольку в диапазоне пары месяцев колебания будут ощутимыми, и риск потерять на обмене достаточно велик.

Глобальное влияние локальных решений

Краткосрочное укрепление рубля, зафиксированное в первом полугодии, исчерпало свои резервы. По мнению ведущих аналитиков рынка, связано это с желанием инвесторов, вложившихся в российскую валюту, получить доход в максимально короткие сроки. Соответственно, от рубля начнут избавляться.

Сказалось и синхронное снижение экономической стабильности в других развивающихся странах. Внешнеторговый конфликт, спровоцированный инициативой Соединенных Штатов Америки ввести пошлины на товары из Евросоюза, негативно повлиял на местные валюты.

— Долгосрочная перспектива курса валюты связана с темпами развития как России, так и США, — считает кандидат экономический наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. — И спрогнозировать тенденции в текущей нестабильной ситуации невозможно. Однако мы можем позволить себе с определенной степенью уверенности говорить о среднесрочной перспективе — полгода-год. Американская экономика пребывает в достаточно стабильном положении. Российская, в свою очередь, хоть и не хвастается блестящими результатами, но тоже развивается более или менее ровно. Я имею в виду и положительное сальдо бюджета, и внешнеторговые сальдо, и маленькие, пусть и не устраивающие нас, но все же положительные темпы общего роста.

Эти параметры, по мнению Беляева, выступают гарантией, что устоявшаяся и всем интересная пара «рубль — доллар» радикальным образом меняться не будет.

— Колебаний не избежать, тем более что Центробанк ушел с регулятивной площадки, — объясняет тенденцию экономист. — Но если говорить о центральном курсе, тренде, значимых перепадов не предвидится. Вообще, надо отметить, что искусственные меры на валютный курс оказывают очень приблизительное воздействие. Скорее они складываются в голове регулятора, нежели реально отражаются на рынке. Влияние объективных причин куда важнее.

Ставка на местные деньги

Одним из самых обсуждаемых экономических событий этого лета стало соглашение России и Китая о начале проведения платежей в национальных валютах. В числе первопроходцев использования рублей и юаней — клиенты ВТБ и Торгового банка Китая. Одним из главных подводных камней подобного решения ведущие экономисты называют «мягкость» российской и китайской валют, их большую амплитуду колебания и нередко применяемый правительством Поднебесной метод искусственной девальвации.

Впрочем, при наличии пошагового плана развития двусторонних отношений, такой переход может действительно подорвать даже самые прочные позиции доллара. Но скажется ли это на потребителях? — Мы живем в одном мире с США и Евросоюзом, изолироваться от их влияния попросту невозможно, — комментирует ситуацию Антон Шабанов.

— Если бы мы общались с Китаем только на языке доллара и юаня, мы бы оказались в изоляции от всего остального мира. Нужно ли нам это? Представьте условную ситуацию: мы продали свои нефть и газ, получили в ответ юань. И нам на этот юань нужно купить новые технологии по добыче ресурсов, патенты на которые «живут» в США. Мы пойдем к американцам. И любая американская компания, прежде чем заключать сделку, вежливо попросить нас поменять принесенные юани на доллары.

Краткосрочная перспектива

Резкого падения отечественной валюты этим летом экономисты не прогнозируют. И это уже положительная тенденция. В июле-августе поддержку рублю окажут ожидания снижения долларовой ключевой ставки и сравнительно высокие цены на нефть. Ключевые макропоказатели также способствуют экономической стабильности.

— Курс доллара продолжит движение в диапазоне 63,2– 63,5 рубля, курс евро, в свою очередь, — в коридоре 71,4– 71,7 рубля, — сообщил журналистам руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Трейдеры предвещают постепенное снижение курса рубля в оставшиеся летние месяцы. Корреспондент «ВМ» выяснила, от чего зависит валюта и стоит ли бояться ее перепадов.

Аналогичные данные дает и Российский фонд прямых инвестиций. При отсутствии внешних негативных дестабилизаторов курс доллара останется в диапазоне 63– 63,5 рубля в ближайшие три месяца. Следует отметить, что давление на рубль, вероятно, окажет разгар туристического сезона: рост числа выезжающих на отдых за границу россиян повышает спрос и на доллары, и на евро.

Тем не менее привлекательность отечественной валюты в глазах нерезидентов, а также снижение российским Министерством финансов расходов на покупку иностранной валюты выступят ключевыми факторами поддержки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Коршилов, руководитель валютно- финансового Департамента CITIGROUP INC. в РФ:

— Я не ожидаю сильного укрепления курса российской валюты, особенно на фоне приближающихся дивидендов. Но также могу отметить, что на данный момент нет оснований и для ослабления нацвалюты. Возможный диапазон курса рубля — от 62,6 до 63,6 за доллар. Не исключено и ослабление спроса иностранных инвесторов на российские облигации, что оставит рубль без важной поддержки. Дальнейшее смягчение политики Центробанка уже отыграно в котировках, регулятор ждет сокращения притока иностранцев в госдолг, а Министерство финансов резко снизит предложение на аукционах в июле — сентябре.

Читайте также: Москва вошла в число лидеров по уровню доходов населения