Иностранные эксперты признают значимость российской валюты
Мадиха Шакель, экономист BUSINESS RECORDER (Пакистан):
— Рубль резко укрепился 1 июля, и базовый фондовый индекс MOEX (Московская биржа. — «ВМ») достиг рекордно высокого уровня. Одной из главных причин этого стали торговые переговоры на высшем уровне в рамках саммита G20 в Японии, а также более высокие цены на нефть в преддверии встречи крупнейших мировых ее производителей. Кроме того, рубль воспользовался глобальным улучшением настроений в отношении рисков после того, как США и Китай договорились возобновить торговые переговоры.
Лаура Чжоу, репортер SOUTH CHINA MORNING POST (Китай):
— Пекин и Москва пытаются наладить более тесные экономические связи перед лицом усиливающегося давления администрации Трампа на Китай и продолжающихся санкций против России. Зависимость российской экономики от доллара была проиллюстрирована тремя неудачными попытками в ходе Петербургского экономического форума обменять юань на рубли. Три крупных российских банка заявили, что будут продавать рубли только за доллары.
Адриан Краевски, аналитик BLOOMBERG (США):
— Доллар находится на «медвежьем» рынке (характеризуется снижением цен и котировок. — «ВМ»), а это означает, что валюты стран с формирующимся рынком в этом году ожидает рост. Любимая валюта Morgan Stanley (американский финансовый конгломерат. — «ВМ») в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — российский рубль — лучшая валюта развивающихся стран в этом году.
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