Более 3,6 миллиона карт «Тройка» было продано в Москве с начала 2019 года
• 20:06 • 14 июля 2019
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На данный момент картой пользуются более 90 процентов пассажиров метро
Фото: официальный сайт мэра Москвы
С начала текущего года в столичном метрополитене было продано более 3,6 миллиона карт «Тройка». Данная цифра почти на миллион превышает данные по продажам за аналогичный период прошлого года.
— Москвичи и туристы приобрели более 3,6 миллиона карт «Тройка» за полгода, — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Сообщается, что на данный момент картой пользуются более 90 процентов пассажиров метро, наземного транспорта и Московского центрального кольца. Всего с начала 2013 года было реализовано более 26 миллионов проездных.
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