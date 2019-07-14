Ученые представили робота Лайку и эликсир молодости

Вселенная дополненной реальности, очередь на примерку экзоскелета, стенды с информацией о последствиях использования пластика — тысячи москвичей собрались на площадке, открывающей окно в будущее завтрашнего дня.

— LaikaGo — робот, названный в честь первой собаки-космонавта, — рассказывает разработчик из Гуанчжоу Ченг Ли, наблюдая, как проходящие мимо гости отдают команды механизированному псу, особо дружелюбному к детям. — Каким бы милым он ни казался, его истинное предназначение — анализ опасных сред, спасение людей и перенос грузов.

Суд над роботом — недалекая реальность, предсказанная еще писателем-фантастом Айзеком Азимовым, — в игровом формате разворачивается на главной сцене.

— Несет ли машина ответственность за, скажем, убийство человека? — рассуждает «судья» Георгий Елисеев. — Можно ли считать искусственный интеллект самостоятельным? И если нет, то кого обвинять? Это пока открытые вопросы, с которыми очень скоро предстоит столкнуться человечеству.

Куда более насущной и практически применимой повесткой дня участники фестиваля признают борьбу со старением. В рамках лектория биохимик Максим Скулачев объясняет: главное препятствие перед учеными, работающими над эликсиром вечной молодости, в том, что старость — это не болезнь, а заложенный природой финальный этап развития организма.

— Соответственно, термин «лечение» здесь неприменим, — утверждает специалист. — Пока путь, по которому движутся научные изыскания в этой области, — борьба не с самим старением, а с возраст-зависимыми болезнями, коих целый спектр.

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