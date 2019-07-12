Искусственный интеллект обыграл в покер лучших игроков мира
Система искусственного интеллекта Libratus одержала победу над пятью чемпионами по игре в покер, играя за одним столом сразу со всеми сильнейшими соперниками.
Как рассказали разработчики из университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, машина сумела применить ряд инновационных приемов — они могут изменить подход профессионалов к игре.
Специфика Libratus заключается в том, что система изначально не приспособлена к игре против соперников-людей, тем более нескольких за одним столом: искусственный интеллект мог играть лишь с копией самого себя. Разработчики изменили алгоритм системы и научили ее «минимизации сожалений» — это означает стремление к минимальной разнице между оптимальным решением задачи и принятым в действительности вариантом действий.
Сразиться с новой версией искусственного интеллекта согласились сильнейшие игроки в покер в мире, в том числе Даррен Элиас, Джейсон Лес, Дон Ким, Дэниэл Макоули и Джимми Чоу. Всех их машина успешно обыграла, сообщает Science.
Ранее сообщалось, что исследователи из США создали алгоритм, который по своему устройству близок к искусственному интеллекту. Система способна обрабатывать огромный объем информации. Так, анализируя научные статьи, она может предвидеть будущие открытия исследователей в различных сферах.
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