Искусственный интеллект поможет кадровикам с отбором сотрудников

Российские разработчики презентовали технологию, которая поможет работодателям и сотрудникам кадровой службы с отбором претендентов на замещение вакантных должностей.

Программа анализирует ответы соискателей на определенные вопросы, учитывая изменения параметров голоса. Собственно ответ и смысловая нагрузка, которую он несет, второстепенны — первоочередное значение имеют интонация, тембр, скорость речи и так далее, а также их изменения в зависимости от конкретного вопроса.

При этом темы вопросов может формировать сам работодатель, исходя из собственных потребностей, хотя разработчики предлагают наборы вопросов для претендентов на конкретные должности.

Профессор кафедры психологии личности факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексей Гусев подтверждает, что голос отражает эмоциональный настрой: вспомнив или услышав нечто неприятное или тревожащее, человек говорит напряженным голосом и наоборот.

Однако технология не даст стопроцентный результат в случае, если испытуемый принял сильные успокоительные или выпил. Сумеют обмануть программу и люди, профессионально владеющие голосом (актеры, дикторы), пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что исследователи из США создали алгоритм, который по своему устройству близок к искусственному интеллекту. Система способна обрабатывать огромный объем информации. Так, анализируя научные статьи, она может предвидеть будущие открытия исследователей в различных сферах.

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