Досмотр на таможне ускорят с помощью искусственного интеллекта
• 09:31 • 21 июня 2019
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Нововведение может появиться в конце 2019-го — начале 2020 года
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Советник генерального директора холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков заявил, что российские инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) смогут автоматически выявлять запрещенные к провозу предметы или вещества с помощью искусственного интеллекта.
По словам руководителя проекта ИДК, реализовать данную инициативу планируется в конце 2019-го — начале 2020 года.
— Для этого сейчас создается специальная база данных с максимальным количеством объектов, а также специальное ПО для обработки этой информации, — рассказал РИА Новости Фурсиков и отметил, что в перспективе благодаря нововведению удастся сократить время досмотра на таможне.
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