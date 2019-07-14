Экологический праздник провели в Серебряном Бору

В субботу, 13 июля, на территории пляжа № 2 было многолюдно. Но на этот раз люди пришли сюда не купаться и загорать, а принять участие в экологическом празднике.

На сцене играет живая музыка, привлекая на Экопикник новых гостей. В перерывах ведущий проводит конкурсы и викторины на экологическую тематику, в которых принимают участие и дети, и взрослые. В шатрах-павильонах проходят всевозможные мастер-классы: по рукоделию, лепке, аппликации, плетению, оригами…

Особое внимание привлекает павильон с установленными рядом маленькими деревцами в вазонах. На столе — семена кедра, большой короб с землей. Здесь каждый мог посадить кедр в небольшой горшочек и унести его домой.

— Наш проект называется «Кедровая тропа». Он призывает людей быть ближе к растениям, — рассказал один из волонтеров проекта Игорь Ташпеков.

Нашлись занятия и для любителей активного отдыха. На празднике провели занятия йогой, мастер-классы по сапсерфингу. На радость детям и взрослым состоялся запуск воздушных змеев.

— Департамент природопользования традиционно в июле проводит Экопикник в Серебряном Бору, — отметил глава ведомства Антон Кульбачевский. — Москвичи могут отдох нуть всей семьей на пляже, послушать музыку, поучаствовать в разных спортивных мероприятиях, а также в экологических мастер-классах и экоквестах, узнать много интересного о флоре и фауне Серебряного Бора.

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