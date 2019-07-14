Московские предприниматели готовы делиться секретами успеха

В столице открылась «Бизнес-гостиная», где успешные предприниматели могут поделиться своим опытом с начинающими коллегами.

Новый образовательный проект создан для московских предпринимателей Департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы. «Бизнес-гостиная» — серия мероприятий с успешными московскими бизнесменами, где в формате «вопрос-ответ» известные гости делятся историями личного успеха.

На одной из первых встреч речь зашла об одной из самых востребованных сфер современного предпринимательства — ресторанном бизнесе. Не секрет, что это и одна из самых высококонкурентных сфер. Сегодня количество ресторанов, кафе, клубов растет с каждым днем.

Основатель сети баров и клубного проекта Павел Чесноков рассказал, что в его многолетней бизнес-практике есть работающий проект по открытию бара за 30 дней. Такой опыт уникален: в среднем для открытия ресторана или бара любого формата необходим минимум год. Бизнесмены — люди практичные, и проект превратился в обучающую онлайн-программу, в которой все желающие смогут пройти путь от идеи до запуска бара.

Заинтересовались не только предприниматели, работающие в сфере общественного питания.

— Мы строим деревянные дома в Москве, Московской области и в целом по России. Компания небольшая, но география широкая, — рассказала гендиректор строительной компании Мария Рябова. — В строительстве я больше семи лет, а своя компания у меня уже четыре года. Это мой первый бизнес, но я не считаю, что мой успех — это случайность или везение. Я сама выросла в деревянном доме, люблю их и в принципе не представляю себя в другом бизнесе. Прозвучит громко, но я считаю своей миссией создание деревянных домов для семей.

На самом деле предпринимателей-рестораторов на встрече было не так много. Это стало понятно еще в самом начале собрания, когда начинающие и уже опытные предприниматели представлялись и коротко рассказывали о своих бизнес-проектах и уже работающих предприятиях.

— Необязательно идти именно в свою тематику, потому что какие-то идеи, которые применялись в одном бизнесе, приживутся и в другом, — считает Мария Рябова.

Но привлекает деловых людей не только это. Одна из фишек «гостиной» — представители разных сфер бизнеса могут не только задать вопросы гостю, но и предложить свои услуги друг другу, обменяться визитками и попросить у коллег совета. Такими возможностями грех не воспользоваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития:

— Одна из приоритетных задач проекта — увеличение вовлеченности москвичей в городскую бизнес-среду. Популяризации этой сферы способствуют конкретные примеры успешных компаний. Новый проект — одна из возможностей для начинающих предпринимателей через личное общение с успешными коллегами придать новый импульс своему делу.

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