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Рынок труда

Роструд напомнил допустимый возраст начала трудовой деятельности

Татьяна Плотникова
• 04:36 • 13 июля 2019
Подростки вправе самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет
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Подростки вправе самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что граждане Российской Федерации вправе самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет.

Вместе с тем работа в определенных сферах — в ночных клубах и игорном бизнесе — допустима не раньше наступления совершеннолетия (18 лет).

В определенных случаях подростки могут начать трудиться и раньше — например, с 14 лет при письменном согласии опекунов (родителей), если речь идет о легком труде в свободное от получение образования время.

В ситуациях, когда родители против того, чтобы подросток работал, надлежит учесть мнение самого ребенка и органов опеки, цитирует Роструд РИА Новости.

Ранее Роструд дал разъяснения по процедуре оплаты труда сотрудников, выполняющих помимо собственных обязанностей еще и работу коллег, которые ушли в отпуск.

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