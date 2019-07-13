Роструд напомнил допустимый возраст начала трудовой деятельности
Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что граждане Российской Федерации вправе самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет.
Вместе с тем работа в определенных сферах — в ночных клубах и игорном бизнесе — допустима не раньше наступления совершеннолетия (18 лет).
В определенных случаях подростки могут начать трудиться и раньше — например, с 14 лет при письменном согласии опекунов (родителей), если речь идет о легком труде в свободное от получение образования время.
В ситуациях, когда родители против того, чтобы подросток работал, надлежит учесть мнение самого ребенка и органов опеки, цитирует Роструд РИА Новости.
Ранее Роструд дал разъяснения по процедуре оплаты труда сотрудников, выполняющих помимо собственных обязанностей еще и работу коллег, которые ушли в отпуск.
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