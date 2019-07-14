Ирина Слуцкая открыла школу скандинавской ходьбы

В минувшие выходные в парке «Красная Пресня» состоялись первые занятия.

Ознакомительные уроки собрали несколько десятков людей разного возраста. Фактически представители трех поколений, начиная с 30 лет и заканчивая 75 годами, приняли участие в занятиях под руководством сертифицированных инструкторов международного класса по скандинавской ходьбе Александра и Наталии Спектор.

В настоящий момент идет активный набор в школу. Планируются тренировки как в выходные дни, так и в вечернее время в течение рабочей недели. В каждой группе будет по восемьдесят участников.

В этом направлении парк «Красная Пресня» стал своего рода первопроходцем. По словам организаторов, подобные занятия и группы планируется организовать во многих районах столицы.

— Мы будем развивать наш проект. Знаем, что скандинавской ходьбой увлекаются не только люди пенсионного возраста, но и работающие. Поэтому мы решили создать группу из тех, кто планирует заниматься в вечернее время, — сказала Ирина Слуцкая.

Начальный курс скандинавской ходьбы представляет собой три занятия по два часа каждое. Помимо практики, это, конечно же, и теория, которой на ознакомительной встрече инструкторы уделяли достаточно много внимания.

Они обучают не только технике выполнения движений, но и навыкам самоконтроля. Людей, у которых имеются какие-то отклонения в состоянии здоровья, скандинавская ходьба позволяет вернуть к нормальной жизни.

Противопоказаний к таким тренировкам нет. Единственное условие для больных людей — это постепенность и осторожность на начальном этапе.

Школой Ирины Слуцкой заинтересовались не только москвичи — любители скандинавской ходьбы, в занятиях принимали участие и гости столицы. К примеру, одна женщина приехала из Ташкента, еще двое — из Твери. Главной их задачей было повышение своей квалификации, поскольку они тоже являются инструкторами по скандинавской ходьбе в своих городах.

Такая ходьба — вид физической активности, который на сегодняшний день на одном из ключевых мест в проекте «Активное долголетие». Этот вид спорта довольно бюджетный, что позволяет заниматься им и пенсионерам.

— В этой группе совсем пожилых людей у нас нет. Но в нашей практике был случай, когда из 30 участников группы занимались пять человек, возраст которых превышал 90 лет, а еще 14 были старше 80. Однажды к нам на мастер-классы стала ходить женщина, которой было 97 лет. Она с дочкой как-то гуляла по парку, увидела наши занятия и подошла. В итоге обе записались, потому что их очень интересовал вопрос правильности техники, — рассказала Наталия Спектор.

Скандинавская ходьба намного чаще привлекает женщин, а мужчины выбирают игровые виды спорта. Однако на занятия приходят и семейные пары, которые потом приводят своих детей.

Первая группа начинает заниматься в парке «Красная Пресня» уже с понедельника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Копылова, участница мастер-класса:

— Раньше я постоянно посещала фитнес-зал. Но сейчас врачи не рекомендуют мне подобную нагрузку, а скандинавская ходьба разрешается. Недавно приобрела специальные палки и очень рада, что появилась школа, где можно подробнее узнать об этом спорте и потренироваться с инструкторами. Побывала на двух занятиях. Все нравится, буду регулярно заниматься. Знаю, что это очень полезно для здоровья.

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