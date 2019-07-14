Национальные рыбацкие традиции собрали любителей ухи со всей столицы

Пришедших воскресным днем на Ходынку, где и состоялся фестиваль, встретил огромный бассейн. В нем двое мужчин в водонепроницаемых штанах соревнуются в ловле рыбы руками. Неподалеку — мастер-классы и сувенирные лавки. Сделать яркий снимок на память можно в специальной фотозоне, стилизованной под рыбацкую пристань: здесь и невод, и лодка, и спасательный круг.

А сварить уху позвали шеф-повара и знатока русской кухни Максима Сырникова.

— Мы приготовим блюдо из хорошего судака, — сообщил он. — Это вкусно. Если пользоваться старой русской кулинарной терминологией, то это не уха, а то, что называется «ушное». В самом казане 360 литров супа, для которого подготовили больше 30 килограммов рыбы.

Аромат собрал внушительную очередь из желающих попробовать кушанье от кудесника русской кухни. После первой порции люди тут же вставали за добавкой.

— Это очень вкусно, — сказал москвич Аркадий Челнов. — Я сам большой любитель рыбалки, часто варим уху из только что наловленной рыбы. Но такого, как мне казалось, знакомого блюда я еще не пробовал нигде. Спасибо за новые впечатления.

Праздник прошел еще в 11 городах России. У организаторов большие планы по расширению его географии.

— Фестивали, подобные «Петропавловской ухе», будут возрождать в нашем народе глубинные смыслы тысячелетней России, без которых у нас нет будущего, — уверен координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

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