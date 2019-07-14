Благоустройство столичных дворов завершится к концу лета
Основная цель городской программы «Мой район» — создать комфортную и безопасную среду в каждом районе столицы. Работы по благоустройству запланированы в районе Академический. Согласно плану, мероприятия проходят по 21 адресу.
— Объекты благоустройства расположены на улицах: Вавилова, 35, корп. 1, 2; Кржижановского, 8, корп. 1, 2; Проф союзная, 18, корп. 1; 22/10, корп. 1, 2; Ферсмана, 3, корп. 1, 2, и других, — сообщили в управе района Академический.
Плановые мероприятия также проходят и в районе Войковский. Среди них — капитальный ремонт асфальтового покрытия. На данный момент специалисты выполнили укладку покрытия общей площадью 2600 квадратных метров.
В свою очередь в районе Марфино по программе «Мой район» привели в порядок газонное покрытие. Работы велись на улице Малой Ботанической. Предполагается, что работы по благоустройству также пройдут на 20 дворовых территориях.
— Привели в порядок территорию в районе домов № 2, 4, 6. На данном участке завершили работы по ремонту газона, — рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник рай она Марфино» Святослав Воронин.
А в районе Отрадное продолжаются работы по замене асфальтобетонного покрытия.
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