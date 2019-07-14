Молодежь обеспечит явку на голосовании

Исследование проводили ведущие политологи и аналитики университета. Они посчитали, что на выборы в Мосгордуму сегодня выдвинуто 360 кандидатов, из которых 139 — самовыдвиженцы.

По мнению аналитиков, эксперимент по электронному голосованию, который проводят в этом году, — важная инициатива, которая поможет привлечь на выборы больше молодых избирателей и обеспечить высокую явку.

— Электронное голосование — очень полезная и нужная инновация. Она позволит привлечь внимание и интерес к выборам со стороны молодежи, а в будущем задаст вектор развития на последующих выборах, — считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки (РАПН) Владимир Шаповалов.

Молодые избиратели, по его словам, с легкостью освоятся с функционалом электронного голосования. Это не только полезная, но и интересная инициатива, уверен Шаповалов.

— Москва в сфере информационных технологий продвинулась значительно дальше, чем другие регионы Российской Федерации. И внедрение электронного голосования, я думаю, повысит явку на выборах депутатов в Московскую городскую думу, — добавил научный сотрудник департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета Максим Васильев.

Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила список избирательных округов, в которых проведут эксперимент по электронному голосованию.

В эксперименте участвуют три избирательных округа: № 1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково (Зеленоград), № 10 — Бибирево, Лианозово и Северный, а также № 30 — Чертаново Центральное и Южное. Все округа выбрали москвичи с помощью голосования на проекте «Активный гражданин».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Костырко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы:

— Тестирование программного обеспечения для электронного дистанционного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму проводится на платформе официального сайта мэра Москвы. Студенты столичных вузов старше 16 лет с 5 по 10 июля записались через личный кабинет на портале mos.ru для получения доступа к голосованию. Всего в тестировании примут участие 1,8 тысячи студентов.

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