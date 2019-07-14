«Солнцестояние»: ритуальный арт-хоррор с феминистическим подтекстом

После ряда короткометражных работ Ари Астер выпустил хоррор «Реинкарнация», который стал одним из самых обсуждаемых дебютов прошлого года в полнометражном кино. Несмотря на полярно разные оценки критиков, попытка режиссера оживить ставший монотонным жанр нашла отклик и была засчитана. Так, у Астера появились поклонники, которых обрадует выход в прокат его нового фильма «Солнцестояние».

В этот раз зрителей ждет нетривиальная история абьюзивных отношений, развивающаяся на фоне празднования астрономического явления в шведском поселении. Главная героиня Дэни чувствует, что парень к ней охладел, но не может его отпустить. Кристиан действительно хочет ее бросить, но трагедия в семье Дэни вынуждает его повременить. В результате пара отправляется в путешествие к родственникам однокурсника молодого человека.

Будучи студентами антропологического факультета, Кристиан и его друзья планируют провести время за изучением местных обычаев и ритуалов, а также поразвлечься со шведскими девушками. Разумеется, Дэни начинает ощущать себя лишней на этом празднике жизни. Приспособиться к новой обстановке ей предложат при помощи запрещенных препаратов, которые здесь, кажется, употребляют все.

Пара отправляется в путешествие к родственникам однокурсника Кристиана Фото: Кадр из фильма «Солнцестояние» © Вольга

Режиссер продолжает трансформировать жанр ужасов, поставив перед собой новые задачи. Во-первых, действие происходит в светлое время суток, что следует из названия картины. Одна из самых распространенных фобий — страх темноты — не будет использована как фактор воздействия на подсознание зрителя. Астер пойдет от обратного, раскалив пространство ослепляющим напряжением от летнего солнца.

Изнуряющая акклиматизация мучает вслед за Дэни и зрителя, а на фоне растущей паранойи в совокупности с полной растерянностью и приемом наркотиков превращается в гипнотический трип. Но пугают вовсе не какие-то видения девушки. Не будет ни резко из ниоткуда выпрыгивающих маньяков, ни убегающих со всех ног жертв, ни просто резких звуков.

Астер нарочно не использует избитые приемы, избегая банальностей, присущих большинству фильмов данного жанра. Поэтому рефлекторную опаску здесь будут вызывать как раз дружелюбие, открытость, вера, искренность, преданность. Это уникальный пример того, как режиссер может перехитрить зрителя, дав ему совсем не то, к чему тот привык. При этом уже ко второй картине Астер выработал собственный почерк, чем-то напоминающий Хичкока, умевшего создавать напряжение из воздуха. Вспомните долгие статичные кадры, в которых из происходящего только меняющаяся мимика персонажей. Иррационально возникающую панику при просмотре ничем не примечательной окружающей среды. Но если хичкоковские фильмы хотелось немного ускорить, то «Солнцестояние» — довольно комфортное по ритму кино.

Рефлекторную опаску здесь будут вызывать как раз дружелюбие, открытость, вера, искренность и преданность Фото: Кадр из фильма «Солнцестояние» © Вольга

Говоря о стиле Астера, хочется сравнить его работу с «Суспирией» Луки Гуаданьино, потому что она тоже не воспринимается как мейнстримный фильм ужасов. «Солнцестояние» — скорее, арт-хоррор и в то же время авторское кино с феминистическим подтекстом. Режиссеру удается высказаться на тему положения и роли женщин в современном обществе так, чтобы у зрителя с иными взглядами идея не вызвала внутреннего сопротивления. Это не нотации «в лоб», а, скорее, досужие наблюдения.

Также картину среди прочих выделяют цельность концепции и наличие финала, как такового. История не ведет из ниоткуда и не уходит в никуда, чем грешат большинство режиссеров и сценаристов, штампующих один за другим новые ужастики.

Можно даже сказать, что фильм Астера — своеобразный ритуал по очищению зрителя. И от стереотипного мышления, и от страхов и фобий, и от приевшихся ожиданий к жанру. Вообще, новое часто вызывает внутреннее сопротивление поначалу. Но это вовсе не значит, что это нечто плохое.

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