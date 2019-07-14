Минтруд предложил начать выплачивать госпомощь из федерального бюджета
Выплаты по социальным контрактам могут начать выплачивать при помощи средств из федерального бюджета страны. С соответствующим предложением выступили в Министерстве труда России.
Сообщается, что в 2018 году граждане получали от государства в среднем 37,8 тысячи рублей при условии открытия собственного дела, переобучения на другую профессию или устройства на работу. Тем не менее из бедности смогли выйти только 33,3 процента россиян, заключивших контракт. Изначально ожидалось, что улучшения в жизни произойдут у 47 процентов малоимущих.
По мнению представителей Минтруда, для решения проблемы требуется семь миллиардов рублей. Тем не менее ряд экспертов отметили, что увеличение финансирования бюджета по социальным контрактам поможет, только если в стране будет необходимое количество рабочих мест, а также будут приложены усилия со стороны россиян и чиновников, передают «Известия».
Читайте также: Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян