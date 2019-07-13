Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.
Министерство труда и социального развития опубликовало проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал 2019 года — соответственно, такого же размера будет МРОТ в 2020 году: 12 130 рублей.
В текущем году МРОТ составляет 11 280 рублей, напоминает «Российская газета».
Между тем оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке.
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