Фельдшер скорой помощи пострадал при аварии с участием такси в Москве
• 23:25 • 14 июля 2019
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На месте сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В столичном районе Марфино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и такси. Пострадал фельдшер медицинской автомашины.
Авария случилась в районе дома № 37 по улице Ботаническая.
На месте сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД РФ.
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