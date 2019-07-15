СМИ сообщили о тайной свадьбе телеведущей Юлии Барановской
• 01:01 • 15 июля 2019
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Юлия Барановская одна воспитывает троих детей
Фото: Предоставлено Юлией Барановской
Ряд СМИ сообщили, что телеведущая Юлия Барановская вышла замуж перед поездкой в Камбоджу. Ее супругом стал журналист Александр Телесов, с которым она давно дружит.
Анонимный источник сообщил, что церемония была тайной, на нее были приглашены только самые близкие люди. Юлия Барановская была в белом платье. Фото с этого события в Сеть не попали, сообщает издание «7дней».
Телеведущая и Александр Телесов знакомы много лет. За это время у мужчины сложились теплые отношения с тремя детьми Юлии от футболиста Андрея Аршавина. Кроме того, Юлию и Александра связывает любовь к путешествиям и экстриму.
Юлия Барановская пока никак не прокомментировала сообщения в прессе.
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