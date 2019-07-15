Ученые установили, что деревенские дети умнее городских
Американские ученые из Калифорнийского университета провели исследование, которое показало, что у деревенских детей IQ выше, чем у городских. Причиной такого явления, по мнению специалистов, может быть плохая экология.
В эксперименте приняли участие больше тысячи детей. Исследователи установили, что основной вред городским детям наносят частицы под названием РМ10. Они очень мелкие, легко попадают внутрь организма матери и воздействуют на плод. Эти частицы могут вызывать воспалительные процессы в плаценте, мешая ей правильно функционировать. Плод в результате может недополучать питательные вещества и кислород.
Ученые рекомендуют будущим мамам для избежание воздействия РМ10 употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой. Данное вещество поможет предотвратить внутриутробные деформации позвоночника и дефекты развития мозга плода, сообщает издание Daily Mail.
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