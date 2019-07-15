Специалисты назвали пять самых недорогих кроссоверов в России
Специалисты рассказали, какие популярные кроссоверы можно купить в России по минимальной цене. Эксперты портала CarsWeek.ru составили рейтинг из пяти наиболее доступных автомобилей данного класса.
По словам специалистов, в России пользуются спросом кроссоверы в ценовой категории от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.
Лидером рейтинга стал кроссовер Hyundai Creta, который стоит чуть менее одного миллиона рублей. За шесть месяцев 2019 года в России было приобретено 34,6 тысячи таких машин.
Кросс-купе Renault Arkana оказалось на второй строчке. Данная модель обойдется покупателю в 990 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров Geely Atlas. Этот автомобиль обладает тремя вариантами силовых агрегатов и рядом привлекательного оснащения.
Затем в рейтинге идут Haval H6 китайского концерна Great Wall и Renault Duster. Их цена составляет около 715 тысяч рублей. В этих машинах эксперты отмечают вместительные багажные отделения, просторный салон и интересный внешний дизайн.
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