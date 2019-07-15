Певица Юлия Савичева впервые показала дочку
• 02:22 • 15 июля 2019
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Юлия Савичева наслаждается долгожданным материнством
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Российская певица Юлия Савичева на днях отметила день рождения своей дочки Ани. Ей исполнилось два года. Исполнительница впервые выложила фото с девочкой. Юлия Савичева специально выбрала ракурс, в котором лицо дочери нельзя рассмотреть.
— Два года назад ты появилась на свет и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова — смыслами, а каждый новый день — радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это. С днем рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! — подписала снимок певица в Instagram.
Подписчики Юлии Савичевой порадовались за певицу и ее дочку. Они оставили много теплых поздравлений своему кумиру.
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