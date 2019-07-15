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Общество

Эксперт заявил, что россияне должны зарабатывать на персональных данных

Юлия Курганова
• 03:23 • 15 июля 2019
Пользователи смогут зарабатывать на предоставлении доступа к своим данным от 15 до 60 тысяч рублей
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Пользователи смогут зарабатывать на предоставлении доступа к своим данным от 15 до 60 тысяч рублей
Фото: https://pixabay.com/ru/

Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов считает, что россияне должны зарабатывать от 15 до 60 тысяч рублей в год на своих персональных данных.

Сейчас в России обсуждают три законопроекта, которые регулируют использование данных граждан в стране. Фонд развития интернет-инициатив разработал свою концепцию регулирования персональных данных в России, согласно которой россиянам должны предоставить право на продажу доступа к своим данным. Таким образом, пользователи смогут зарабатывать на предоставлении доступа к ним от 15 до 60 тысяч рублей в год.

— Мы говорим о том, что нужно передать человеку права и возможность принятия решения о том, какие его данные можно использовать для тех или иных целей. Для этого мы предлагаем редакцию закона, при которой каждый оператор таких данных обязан иметь электронный интерфейс, где человек может увидеть все данные, и разрешить или запретить их использование, — рассказал Кирилл Варламов в интервью РИА Новости.

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