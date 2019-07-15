Ускоренный паспортный контроль для бизнес-класса предложили ввести в России
В российских аэропортах могут появиться специальные окна паспортного контроля для пассажиров, которые купили билеты первого или бизнес-класса. С таким предложением в Министерство транспорта России обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Предполагается, что сервис fast track ускорит время прохождения контроля гражданам таких категорий в три раза.
— В качестве отдельной опции она может потребоваться гражданам, опаздывающим на рейс, а также трансферным пассажирам рейсов с короткой стыковкой, — отметили представители аэропорта Пулково.
Администрация воздушных гаваней таким образом планирует привлечь пассажиропоток в VIP-залы. Это также увеличит налоговые отчисления как минимум на 1,5 миллиарда рублей за год. Пассажирам данный сервис тоже должен понравиться, так как они смогут сэкономить много времени, сообщают «Известия».
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