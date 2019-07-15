Молочную продукцию начали маркировать в России
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции.
Нововведения стали действовать с 15 июля и продлятся до 29 февраля 2020 года. Маркировке подвергнутся молоко, кефир, сливки, йогурты, сыры, сливочное масло, творог и молочные сыворотки, сообщает ТАСС.
Молочная продукция будет маркироваться специальным кодом, включающим данные о производителе продукта. Это позволит следить за подлинностью товаров.
Кроме того, маркировка позволит покупателям избежать покупки просроченных молочных продуктов. Сделать это будет можно при помощи смартфона. Нанесенный на молочную продукцию код нужно будет просканировать, чтобы увидеть весь путь, которой прошел товар от производителя до поступления в магазин.
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