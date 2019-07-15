Мэр подтопленного района Иркутска подал в отставку
Мэр Нижнеудинского района Иркутской области, пострадавшего от подтоплений, Сергей Худоногов ушел в отставку.
— Он написал заявление, состоялось заседание думы, на котором присутствовали 17 из 19 депутатов. 14 проголосовали за (принятие отставки), трое воздержались, — сообщил председатель думы Валерий Заречный корреспонденту ТАСС.
Ранее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело после того, как стало известно, что во время паводка мэр приказал коммунальным службам ликвидировать последствия подтоплений на его даче, а не спасать людей.
Напомним, что паводки в Иркутской области произошли в середине июня из-за ливней и подъема воды в реках. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. 201 человек доставили в больницы. Еще 13 числятся пропавшими без вести. С затопленных территорий было эвакуировано более 2,5 тысячи человек.
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