Дождливая погода ожидает москвичей в понедельник 15 июля
• 07:00 • 15 июля 2019
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Местами в Москве пройдут дожди
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Предстоящим днем, 15 июля, в столице ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 22 градуса. Ночью она опустится до 13 градусов тепла.
Ветер будет дуть южный со скоростью один метр в секунду, местами его порывы будут достигать шести метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
Ранее «ВМ» сообщала, что облачная и дождливая погода сохранится в Москве.
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