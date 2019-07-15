Сергей Игнашевич: Футбол — не про деньги

14 июля известному российскому футболисту Сергею Игнашевичу исполнилось 40 лет. Накануне корреспондент «ВМ» позвонил футболисту и провел для него блиц-опрос.

Всего лишь год назад он, блестяще отыграв на чемпионате мира, завершил игровую карьеру, а теперь дебютирует в качестве главного тренера на высшем уровне — этим летом молодой специалист возглавил столичное «Торпедо». Мы многое знаем о его футбольных регалиях, но почти ничего — о внеспортивной жизни. Мало кому известно, что у Игнашевича большая семья: он четырежды отец.

— За многолетнюю профессиональную карьеру вы слышали много стереотипов о футболистах. Какой самый нелепый?

— Наверное то, что они играют только ради денег, а не из любви к спорту.

— Есть у вас такая книга, которая перевернула ваше восприятие жизни?

— Роман «Мартин Иден» Джека Лондона.

— Будь у вас машина времени, в какой исторической эпохе вы хотели бы оказаться?

— В 1970-х годах, во времена Владимира Семеновича Высоцкого. Хотел бы пообщаться с ним!

— Какие ваши любимые места в Москве? Где предпочитаете проводить время с семьей?

— В последнее время в столице появились очень хорошие парки! Мы часто ездим в Мещерский парк, катаемся на велосипедах или совершаем пробежки всей семьей.

— На что не хватает времени?

— Как раз на семью…

— Самая бесполезная вещь дома?

— После завершения карьеры игрока — бутсы. (Смеется.)

— Мимо чего вы не сможете пройти в магазине?

— Мимо мороженого!

— Ваш главный талант после футбола?

— Других нет. (Улыбается.)

— Что каждый мужчина обязан совершить к сорока годам?

— Посадить дерево.

СПРАВКА

Cергей Игнашевич — российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России. Был в списке 33 лучших футболистов чемпионата рекордные 15 раз. Выпускник школы московского «Торпедо». С 2005 по 2008 год — капитан ЦСКА, в составе которого играл до завершения карьеры летом 2018 года.

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