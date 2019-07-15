Более 100 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»
Более 100 тысяч человек прошли обследование в 46 медицинских павильонах «Здоровая Москва». Самыми посещаемыми из них стали зона отдыха «Площадь Юности», парки «Ходынское поле» и «Красногвардейские пруды», а также ландшафтный парк «Южное Бутово».
Свыше четырех тысяч жителей столицы проверили состояние легких в мобильных флюорографах. По словам руководителя Департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, женщины традиционно относятся к своему здоровью внимательнее, чем мужчины, и приходят в павильоны примерно в два раза чаще.
За время работы веранд здоровья было зафиксировано около 90 случаев, когда москвичам потребовалась скорая и неотложная помощь.
Напомним, что павильоны будут работать все лето ежедневно с 08:00 до 22:00. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике горожанину достаточно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение.
В медицинских павильонах также проводятся спортивные занятия, лекции о правильном питании и другие мероприятия, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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