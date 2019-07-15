Детеныш голубого барана родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился первый детеныш голубого барана. Эти животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и находятся на грани исчезновения.
— Мы надеемся, что в нашем зоопарке этот редкий вид парнокопытных сможет регулярно давать новое потомство, — сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Вес детеныша составляет 1,5 килограмма. Практически все время он проводит с матерью и питается ее молоком. В скором времени в его ежедневный рацион будут входить ивовые ветки, сено, специальные питательные комбикорма.
Впервые семейство голубых баранов поселилось в Московском зоопарке в апреле 2018 года. Двухлетнего самца и трех годовалых самок привезли из Волоколамска. Парнокопытные находятся на новой территории зоопарка рядом с павильоном «Птицы и бабочки», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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