«Роскачество» рассказало, как распознать телефонных мошенников

Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одним из самых массовых цифровых преступлений. По состоянию на 2018 год сотрудники правоохранительных органов выявили 42 712 фактов мошенничества, совершенных с использование средств мобильной связи. В большинстве случаев за подобными действиями стоит группа подготовленных людей, в связи с чем бывает сложно отличить сотрудников кол-центров банков от злоумышленников. Специалисты «Роскачества» совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB рассказали, как распознать мошенников во время телефонного звонка.

Во-первых, следует насторожиться, если неизвестный просит вас сообщить CVV-код, расположенный на обратной стороне карты, кодовое слово или пришедший в СМС-сообщении код. В данном случае следует прервать телефонный разговор и сообщить в банк номер, с которого поступил звонок.

Во-вторых, ни в коем случае не стоит переводить деньги по реквизитам, указанным для перевода. Необходимо уточнить фамилию, имя и отчество звонящего, а также проверить детали, о которых посторонний человек не может знать. В случае, если речь идет о родных, свяжитесь с ними.

Также мошенники могут обманом попытаться узнать у вас личные сведения. В этом случае следует в первую очередь узнать, для чего это необходимо. В случае сомнений, что на линии находится сотрудник банка, не предоставляйте информацию, связанную с паспортными данными, банковскими счетам, паролями или кодовыми словами, а также другие данные, которые могут привести к финансовым потерям.

Зачастую злоумышленники звонят якобы с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом. При этом у них может быть информация о количестве средств на банковском счету и времени последней операции. Обычно в данном случае банк в автоматическом режиме блокирует все движения денежных средств по карте и клиенту самому требуется позвонить для их разблокировки.

В случае, если вы не уверены в том, откуда исходит звонок, следует попросить собеседника перезвонить позднее, ссылаясь на невозможность говорить в данный момент времени или личную занятость. За это время у вас будет возможность проверить номер телефона, с которого поступил вызов. Кроме того, аферисты часто не перезванивают повторно, предпочитая решать свои задачи во время одного звонка.

Звонок вряд ли поступает от сотрудника банка в случае, когда он отказывается назвать свои должность, фамилию, имя, отчество и рабочий номер телефона. Для того, чтобы продолжить диалог, звоните только по номеру телефона, который указан на официальном сайте банка или на вашей карте.

Мошенники часто обещают увеличить доходы без усилий с вашей стороны. Злоумышленники могут рассказать вам о выигрыше в лотерее или о том, что вам будет осуществлен денежный перевод, для которого требуется указать информацию по карте.

Кроме того, показателем наличия на линии мошенника может послужить давление с его стороны. Спокойно разберитесь в описываемой ситуации, не поддавайтесь тревоге и задавайте уточняющие вопросы. Это поможет избежать неблагоприятных последствий.

Для того, чтобы определить мошенника, можно также сообщить, что разговор записывается. В большинстве случаев подобный подход может испугать собеседника, и он не станет продолжать реализацию мошеннической схемы.

Еще один важный показатель звонка от злоумышленника — спешка. В случае, если собеседник вас торопит, он с большой долей вероятностью пытается усыпить вашу бдительность и не дать время на обработку информации.

Читайте также: «Роскачество» рассказало, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона