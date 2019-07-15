Синоптики сообщили, когда в столицу вернется летняя жара
Уже на этой неделе в столице заметно потеплеет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Уже в первые будние дни столбик термометра достигнет плюс 20–25 градусов.
— Погоду можно будет назвать консенсусной или компромиссной: температура поднимается на пять градусов, но всё же будет нежарко, — сказал Вильфанд.
Тем не менее, дожди из Москвы еще не уйдут. При этом сохранится вероятность осадков. Так, в понедельник, 15 июля, погода ожидается ясная, но временами будут возможны дожди. А во вторник осадки могут прийти в город и область во второй половине дня.
В среду, 17 июля, в Москве заметно усилится ветер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра.
А вот совсем летняя и жаркая погода вернется в столицу в августе. В последний месяц лета ожидается температура воздуха около 30 градусов тепла.
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