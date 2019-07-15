Рождаемость в Москве увеличилась на шесть процентов с начала 2019 года
Рождаемость в столице по итогам первого полугодия 2019 года увеличилась на шесть процентов. С января по июнь в Москве родилось 67 589 детей, что на 3 849 человек больше, чем в аналогичный период 2018 года.
Наибольшее количество малышей появилось на свет в апреле и мае.
Власти Москвы занимаются вопросами социальной поддержки малоимущих и многодетных семей. За счет средств городского бюджета предусмотрено около 30 видов денежных выплат. Например, женщины получают пособия в связи с беременностью и родами.
Для многодетных семей предусмотрены ежегодная компенсация на детскую одежду и ежемесячная компенсация в связи с ростом стоимости жизни. Семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, предоставляются бесплатные социальные, образовательные, медицинские услуги и льготы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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