Собчак прокомментировала детское фото Виторгана с матерью
• 08:38 • 15 июля 2019
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Светская львица попыталась подбодрить актера, который потерял мать почти 20 лет назад
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пост бывшего мужа Максима Виторгана, в котором он почтил память своей матери, умершей 19 лет назад.
К трогательной публикации в личном микроблоге актер приложил фотографию, сделанную в его детстве. На снимке будущий артист позирует вместе с мамой Аллой Балтер. В 1998-м году она стала народной артисткой России, но всего два года спустя, в 2000-м году, она скончалась от онкологического заболевания.
В свою очередь экс-супруга Собчак сравнила юного Виторгана с их общим сыном Платоном.
— Ты здесь прямо маленький Платон... — написала журналистка в разделе с комментариями в Instagram.
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