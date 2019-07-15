Виторган показал поклонникам фото матери в день годовщины ее смерти
Российский актер Максим Виторган является сыном известных родителей, любимых всей страной. Его отец — 79-летний Эммануил Виторган — сыграл множество ролей в советском и российском кино. Мать Виторгана — также актриса, любимая миллионами благодаря своим знаменитым ролям в фильмах: Аллы из «Степени риска», Сэйры Бэртон из «Последнего визита», Ракитины из «Чёрного квадрата» и другим.
Аллы Балтер не стало 19 лет назад. Как известно, она умерла от рака.
В день годовщины сын почтил память мамы и опубликовал пост в Instagram, обратившись к ней с добрыми и печальными словами.
— 19 лет без… Целая жизнь. И не похвастаться, и не поплакаться… И не прижаться — подписал Виторган свою детскую фотографию с совсем молодой матерью.
Такая публикация не оставила равнодушными подписчиков, и они принялись писать комментарии со словами поддержки и восхищения блистательной актрисой.
«Сколько раз видела вашу маму в театре, невозможно было оторвать от нее глаз. Столько в ней было любви, силы и какой-то женской манкости. Удивительная.» — написала одна из поклонниц звездной семьи.
«Грустно так, но ваша мама вас видит и всегда рядом.» — прокомментировала пост подписчица.
«Она всегда рядом. Живите сердцем и будет счастье.» — поддержала актера пользователь соцсети.
Сейчас Виторган переживает развод со своей супругой Ксенией Собчак. Есть версия, что у него появилась новая возлюбленная — актриса Нино Нинидзе.
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