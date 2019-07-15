Россияне получат возможность обжаловать штрафы по Интернету
• 08:57 • 15 июля 2019
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Ранее сообщалось о создании сервиса, который позволит водителям обжаловать штрафы от ГИБДД на портале госуслуг
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Законопроект, предоставляющий возможность оспаривать постановления об административных нарушениях в Сети, подготовлен и в настоящий момент находится на стадии согласования. Об этом сообщается в ответе за подписью заместителя министра юстиции Вадима Федорова на обращение главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Текст имеется в распоряжении ТАСС.
Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов сообщили о создании сервиса, который позволит водителям обжаловать штрафы от ГИБДД. По его словам, воспользоваться этой функцией можно будет на портале государственных услуг.
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