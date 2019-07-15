Основателя нефтегазовой компании «Новый поток» задержали в Шереметьеве
В субботу, 13 июля, в Шереметьеве задержали основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Уточняется, что председателя совета директоров компании доставили в следственный департамент МВД России сразу после его прилета из заграничной командировки.
В настоящий момент бизнесмену предъявили постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу. О какой статье УК РФ идет речь — не уточняется. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что Мазурова подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, «Промсвязьбанка» и «Абсолют Банка». В общей сложности было украдено более трех миллиардов рублей.
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