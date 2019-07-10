Мосгорсуд признал арест бизнесмена Бойко-Великого законным
Мосгорсуд сообщил, что арест бизнесмена Василия Бойко-Великого признан законным. Мужчина обвиняется в многомиллионных хищениях у банка «Кредитный экспресс».
— Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения, — заявила судья по делу Бойко-Великого.
Сообщается, что во время заседания Бойко-Великий попросил вывести из зала служебную конвойную собаку. Он сказал, что присутствие животного оказывает давление на него и его близких.
Защита заявила, что доказательств причастности мужчины к преступлению у обвинения нет, а все доводы являются только лишь домыслами.
— Я хотел обратить внимание на то, что в материалах, представленных суду, отсутствуют упоминания обо мне, кроме как в протоколе некоего секретного свидетеля. Само предположение, что я мог дать указания директору банка «Кредитный экспресс» Алле Кабановой, абсурдно. В указанный следствием период я не занимал никакой должности в банке и не занимался банковской деятельностью. Следствие это проигнорировало, — высказался бизнесмен.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10 процентов уставного капитала банка «Кредитный экспресс» Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова вместе с сотрудниками кредитной организации похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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