Диетологи заявили о том, что насекомые полезнее натурального сока

Врачи-диетологи рассказали о том, что некоторые насекомые могут быть крайне полезны для человеческого организма. Так, кузнечики, шелкопряды и муравьи содержат много антиоксидантов.

Благодаря своему составу они могут заменить мясо и обеспечивать человека энергией в течение всего дня.

— Все давно понимают, что насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки. При этом никто не проверял, смогут ли заменить апельсиновый сок и оливковое масло, а также другие источники важнейших антиоксидантов, — объяснил Мауро Серафини из итальянского университета Терамо.

Стало известно, что не меньше двух миллиардов жителей планеты едят насекомых регулярно.

— Нам осталось убедить остальные шесть миллиардов в том, что это не такая уж и плохая идея. Если люди поймут, что их есть выгодно и полезно для них самих, нам не придется кого-либо принуждать для того, чтобы решить многие климатические и экологические проблемы, — рассказал исследователь.

В процессе эксперимента специалисты перерабатывали тела насекомых до вида порошка и растворяли его в жире или воде. После этого ученые оценивали пользу жидкости для здоровья. Выяснилось, что популярные экзотические насекомые по типу тарантулов и скорпионов практически не содержат необходимых человеку микроэлементов.

А вот простые кузнечики и муравьи побили все рекорды по полезным свойствам. Антиоксидантов в них, например, было в два раза больше, чем в апельсиновом соке.

Сейчас специалисты диетологи подробно изучают действие напитка на предмет его усваиваемости организмом человека. Об этом пишет Frontiers in Nutrition.





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