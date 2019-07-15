Власти Чечни пообещали разобраться в деле о насильно выданной замуж девушке

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пообещал разобраться в деле о 20-летней девушке, которую вывезли из Москвы в республику, чтобы насильно выдать замуж.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что молодая девушка, чье имя не раскрывается в интересах ее безопасности, сбежала из дома в столичный женский кризисный центр «Китеж». Причиной побега, рассказывала активистка центра Дарья Серенко, стало желание родителей против воли девушки выдать ее замуж.

В течение пяти дней с 5 июля она оставалась в центре с волонтерами, после чего пропала, оставив деньги и документы. 12 июля ей удалось связаться с подругой, у которой она попросила помощи и заявила, что ее собираются отправить авиарейсом обратно в Чечню. Ни у сотрудников аэропорта Внуково, откуда отправлялся самолет с девушкой и ее родителями, ни у сотрудников полиции не было оснований воспрепятствовать отлету.

По словам Умарова, все происходящее является домыслом, тогда как в республике «никакого насилия в нет, тем более, в отношении девушек, которые не хотят за кого-то выходить замуж».

Он также призвал не ориентироваться на ненадежные источники в СМИ, которые могут ненадлежащим образом осветить события, происходящие в Чечне.

— Чеченская Республика не приемлет средневековых проявлений. Насильно у нас женщин замуж не выдают, — подчеркнул министр.

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