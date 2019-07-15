«Московская электронная школа» подготовила летнюю программу для детей
Библиотека «Московская электронная школа» (МЭШ) подготовила специальную летнюю программу. Они смогут узнать, чем отличается миф от сказки, изучат в игровой форме правила дорожного движения, пройдут тест на знание географических объектов или напишут математический диктант.
В викторине «В гаванях афинского порта Пирей» и кроссворде «Афинский театр» будут вопросы о Древней Греции. Ребята пройдут тест и выяснят, какой вклад в развитие географии внесли ученые и путешественники Средневековья.
В игре «Готовим обед» ученики начальной школы смогут узнать рецепты разных блюд и приготовить их вместе с Хрюшей, Степашкой, Филей и Каркушей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В приложении «Писатели детям» ребята познакомятся с произведениями известных авторов. Если ребенок угадает автора книги, то сможет посмотреть одну из серий известного мультфильма.
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