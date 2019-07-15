Жителям столицы рекомендовали чаще гулять с питомцами

Домашние животные, которые живут в городе, часто не используют свой запас энергии, проводя большую часть времени в квартире. Вследствие этого они особенно подвержены ожирению, рассказали в столичном комитете ветеринарии.

По словам специалистов, ожирение собак и кошек, «заточенных» в домашних условиях, может привести к заболеваниям сердца, суставов, мочекаменной болезни, диабету и дерматитам.

Чтобы избежать таких последствий, стоит уделять больше времени прогулкам с питомцами — особенно летом, когда у хозяина появляется больше свободного времени на отдых.

— Необходимо больше уделять внимания активности питомца. Гулять с собакой необходимо в среднем два–три часа в день. Для кошки необходимо оборудовать место, где она сможет лазить, прыгать и играть. Хозяин также должен принимать участие в играх со своими питомцами. Потеря энергии во время игры способствует предотвращению ожирения у животного, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, гулять с питомцем можно не только в специально отведенное время, но и брать его с собой в путешествия и поездки на природу. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

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