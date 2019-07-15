Москалькова приехала в Киев поддержать Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на судебное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Политик приехала поддержать журналиста.
В ближайшее время российский омбудсмен намерена встретиться с украинской коллегой Людмилой Денисовой, чтобы обсудить вопросы защиты прав граждан России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявлены обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В ходе одного из заседаний суда он попросил помощи у президента РФ Владимира Путина и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства.
Срок содержания Вышинского под стражей истекает 22 июля. Суд уже не раз продлевал данную меру пресечения. По мнению его адвокатов, прокуратура Украины преднамеренно затягивает процесс.
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