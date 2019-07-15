Здание производственного цеха появится на территории завода «МЭЛ»
Новое здание производственного цеха появится на территории завода «Московское электрооборудование и лифты» («МЭЛ»). Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась предоставить заводу «МЭЛ» земельный участок площадью 0,7 га сроком на шесть лет. Сейчас на смежном участке расположены здания действующего завода «МЭЛ», сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, за счет строительства нового объекта появится 85 дополнительных рабочих мест.
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