«Росконтроль» назвал производителей опасного куриного мяса
Специалисты центра Союза потребителей «Росконтроль» проверили качество представленных в магазинах цыплят-бройлеров популярных торговых марок. Эксперты пришли к выводу, что большая часть продукции пагубно влияет на человеческий организм.
Сотрудники «Росконтроля» изучили продукцию марок «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Выяснилось, что бюджетная марка «Каждый день» — единственный участник эксперимента, предлагающий безопасное мясо.
По словам экспертов, запах и серый оттенок цыплят «Троекурово» говорил о его несвежести, поверхность мяса была липкой. В продукте было превышено содержание микроорганизмов в 24 раза.
Куриные бедра марок «Петруха» и «Ржевское подворье» содержали еще больше микробов. На этот раз превышение максимального уровня достигло 30-кратного размера. В курице первой марки эксперты обнаружили кишечную палочку, а в мясе второй — сальмонеллы.
Таким образом, приведенные выше бренды включили в черный список организации.
В куриных бедрах Servilux и «Ясные зори» уровень микробов оказался повышенным, но это нарушение было в разы мягче. Этим маркам было сделано замечание, согласно которому производитель должен исправить все отмеченные ошибки.
Антибиотиков ни в одном продукте исследуемых брендов найдено не было. Никаких инъекций и обработки мяса не осуществлялось в ходе производства. Об этом сообщает Lenta.ru.
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