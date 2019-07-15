Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД
Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
14 июля Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у нее шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что в противном случае Россия будет нести ответственность за действия, которые нарушат стабильность в мире. По его словам, на кону стоит безопасность Европы, передает «Царьград».
Ранее США в одностороннем порядке вышли из соглашения.
Политолог Владимир Брутер назвал заявление генсека НАТО информационной войной, отметив, что Столтенберг на самом деле так не считает.
— Это, скорее всего, информационная борьба, а не обвинения в чем-то. Он понимает, какая будет российская реакция, а говорит так, чтобы создать впечатление, — объяснил эксперт в беседе с ФАН.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Соглашение подразумевало ликвидацию вооружения и отказ от разработок подобных ракет в будущем.
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