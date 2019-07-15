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На каких необычных видах транспорта можно прокатиться в московских парках

Кирилл Янишевский
• 11:28 • 15 июля 2019
Фантастар пользуется популярностью у гостей парка. Всех привлекает его необычный вид
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Фантастар пользуется популярностью у гостей парка. Всех привлекает его необычный вид
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Кататься на велосипедах и самокатах может почти каждый, это в нас, наверное, с самого детства. Сегодня ассортимент двухколесных и других средств передвижения такого рода очень разнообразный. И чтобы сразу не бросаться скупать все новое, что появилось в продаже, можно за куда меньшую сумму воспользоваться арендой в московских парках. Корреспондент «Вечерней Москвы» проехался по столичным зонам отдыха и опробовал самые необычные виды велотранспорта.

Первым пунктом назначения стал парк «Фили», где, как обещала реклама, можно было взять на прокат некий степпер или трицикл. Пункт их аренды долго искать не пришлось, а его сотрудники сразу и охотно выкатили странноватый агрегат — гибрид тренажера и обычного велосипеда. У степпера сиденья нет, вместо педалей — длинные площадки для ступней. Чтобы двигаться, приходится совершать движения, напоминающие давку винограда.

Но перед тем как я оседлал эту машину, заведующий прокатным киоском опробовал степпер сам — лихо вскочив на него, проделал круг у главного входа в парк.

— Такая штука только в нашем парке есть. Их даже три. Пробег, правда, около ста километров. Немногие пока понимают, что это за штуковина. Подбегают, охают и ахают, потом пробуют. Мы это разрешаем, причем бесплатно, чтобы люди понимали, с чем имеют дело. Да, берут, но не часто и ненадолго. Экзотика, что тут скажешь, — рассказывает заместитель директора по культуре и массовым мероприятиям парка «Фили» Леонид Соколов.

Впрочем, слова словами, но лучше все попробовать самому.

Ездить на степпере, несмотря на то, что он очень напоминает велосипед, оказалось значительно сложнее. И в первую очередь потому, что трудно держать равновесие — сиденья как такового у него нет. Того и гляди завалишься набок. К непривычной нагрузке на ноги, которую ощущаешь сразу, добавилась еще и жуткая тряска. Но сложнее всего дается поворот — при снижении скорости тряска усиливается. Впрочем, уже через пару кругов по скверу дело пошло чуть лучше.

Ощущение уверенности росло с каждым виражом, но тут я потерял равновесие, и с грохотом мы со степпером завалились набок. К моему счастью, машину я не повредил, что спасло меня от немалого штрафа.

Вернув степпер, я теперь решил опробовать тандем. Это очень длинный велосипед, и кроме того, что предполагался второй ездок, ничего необычного в этом транспорте не было. Но ощущения примерно такие же, как будто едешь на байке.

— Тандемы, кроме влюбленных парочек, разумеется, часто берут родители с детьми. Это неплохой способ научить ребенка ездить на велосипеде, показать ему, как правильно держать баланс, — поясняет Леонид Соколов. — Особой популярностью пользуются, конечно, велосипеды и самокаты — они вне конкуренции. Берут и веломобили, на которых можно кататься сразу всей семьей. Они у нас на любой вкус — от одно- до пятиместного. Да и тем, кому на обычном велосипеде кататься неинтересно, такая вот штука, как веломобиль, в самый раз. Одному, правда, на нем тяжеловато будет, потому как весит многовато — центнер. Еще мы предлагаем K-trak, но зимой. Такой вот тоже велосипед, только вместо переднего колеса у него лыжа, а сзади — гусеница. По снегу так лихо едет!  

Для посетителей, которым лень крутить педали, в пункте аренды припасены еще и трициклы, сегвеи, самокаты с электроприводом.

Трициклом оказался забавный по конструкции трехколесный велосипед с мотором. Ездить на таком можно как сидя на небольшом сиденье, так и стоя. В последнем случае при разгоне агрегат встает на дыбы, давая ездоку почувствовать себя гонщиком.

— Впрочем, упасть с него сложно, так как сзади предусмотрено страховочное колесико, которое не дает машине опрокинуться, — успокаивает Леонид. — Такое развлечение тоже популярно у родителей с детьми. Ну а сегвей — платформа на двух колесах с рулем как у самоката — уже, наверное, знаком многим. Управляется наклоном тела вперед или назад. Как говорят знатоки, самое страшное на этом двухколесном чуде — это самоуверенность.

Сегвей, со слов инструктора, не терпит таких наездников и сразу же преподносит какой-нибудь сюрприз. Но кататься на нем увлекательно, надо только помнить, что тормоза на рукоятке нет и чтобы остановиться, нужно будет откинуться назад.

— Естественно, все электрические средства передвижения мы ограничиваем по скорости. Максимум, что они выдают, — это 20 километров в час. Да в парке больше и не нужно. Предупреждения об этом висят и у набережной, где склон. Там вообще ездить не стоит. А еще у нас есть гольфкары, — улыбается Соколов. — На них Дмитрий Медведев ездил. Их у нас часто берут разные съемочные группы для  клипов.

Поблагодарив за гостеприимство, мы отправились дальше — в Измайловский парк, где нам показывают другое электрическое чудо — фантастар. Длинное сиденье и два огромных колеса по бокам. Управляется обычным джойстиком.

— Очень популярная штука у гостей парка. Всех привлекает его необычный вид. Впрочем, машина абсолютно тихоходная и безопасная. Далеко не уедешь, ей любой холмик — препятствие, и иногда приходится подталкивать, чтобы его преодолеть, — рассказывает работница парка Мария Филиппова.

Ощущения от езды в фантастаре очень необычные. Будто едешь в маленьком танке. Каждое колесо вращается отдельно, потому и развороты на любом пятачке земли даются ему с особой виртуозностью. Правда, внутри агрегата испытываешь весьма двоякие ощущения. Раскачиваешься, как в гамаке, и каждый рывок вперед напоминает о себе. Но очень бодрит.

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